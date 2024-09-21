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Savic alarmı

Bordo-Mavili takımda Stefan Savic’in durumu endişe yaratıyor. Karadağlı futbolcunun sürekli sakatlanarak oyundan çıkması ve maçları kaçırması kafaları karıştırdı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 21 Eylül 2024
Savic alarmı

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STEFAN Savic, Fırtına'yla çıktığı maçları tamamlayamıyor. 33 yaşındaki isim Trabzonspor'da 90 dakikayı bitirdiği karşılaşmaların ardından da sıkıntı yaşıyor. Sivasspor maçını 46'da yarım bırakan Savic, Rapid Wien önüne çıkamadı. St. Gallen müsabakalarında 210 dakika sahada kalan futbolcu, bu kez Eyüpspor randevusunda yoktu. Geçtiğimiz gün oynanan maçta Kayserispor'u evinde konuk eden Trabzonspor'da yine Stefan Savic şoku yaşandı. Tecrübeli stoper, 14. dakikada mücadeledeki yerini Ozan Tufan'a bıraktı. 12. dakikada sakatlanan ve kendini yere bırakan Karadağlı oyuncu, 1-1 berabere biten Beşiktaş derbisinde 90 dakika sahadaydı. Sezon başında bedelsiz transfer edilen savunmacının sürekli sakatlanması soru işareti yarattı. Savic, 2.5 milyon Euro garanti ücret ve 500 bin Euro imza parasıyla Bordo-Mavili kulübe imza atmıştı.

YARALANMA TESPİT EDİLDİ
Kayserispor maçında sakatlanan Stefan Savic'in sol üst arka adelesinde yaralanma tespit edildiği kulüp tarafından resmen açıklandı.

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