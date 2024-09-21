Kadıköy’de dev buluşma

TRENDYOL Süper Lig'in 6. haftası dev bir buluşmaya sahne olacak. Şampiyonluk yarışının iki iddialı takımı, ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. 20.00'de başlayacak dev maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Ligde geride kalan 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, haftaya 13 puanla 2. sırada giriyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, 15 puanla liderlik koltuğunda oturan rakibini yenerek zirveye yükselmenin hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe'de zorlu müsabaka öncesinde tek eksik isim bulunuyor. Sarı-Lacivertliler'de sakatlığını atlatan ancak takımla çalışmalara başlayamayan Bright Osayi-Samuel'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Sakatlığı geçen Alexander Djiku ise forma verilmesi durumunda takımdaki yerini alacak. Kadıköy'e lider çıkacak olan Galatasaray'ın hedefi ise ezeli rakibini yenerek aradaki puan farkını 5'e çıkarmak. Sakatlığı geçen ve dün takımla son taktik idmanda çalışan Mauro Icardi'nin kadroda olması bekleniyor. Tedavisi için Hollanda'da bulunan Hakim Ziyech İstanbul'a döndü.

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