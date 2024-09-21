Buruk’tan çift forvet sürprizi

GALATASARAY artık maç saatini bekliyor. Okan Buruk'un son idmanda farklı formasyon ve 11'ler üzerinde durduğu ve bunlardan birisinin de 4-4-2 olduğu öğrenildi. Fiziksel durumu nedeniyle Kadıköy'de Mertens'le başlamayı düşünmeyen tecrübeli hocanın son çalışmada Osimhen ve Batshuayi'yi birlikte denediği belirlendi. Buruk'un rakibe fiziksel ve atletizm olarak sıkıntı çıkarmayı planladığı olası orta alan ve savunma sıkıntıları nedeniyle kararsız olduğu da belirtildi. Florya'dan gelen bir başka bilgi ise Yunus'un 10 numara pozisyonunda denendiği şeklinde. Başta İrfan Saraloğ- lu olmak üzere derbi ile ilgili uzun süren analizler yapan Buruk'un sahaya en doğru formasyon ve 11'le çıkmak için çok titiz davrandığı da gelen bilgiler arasında.

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