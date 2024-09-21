PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Buruk’tan çift forvet sürprizi

Derbiye Mertens’siz çıkmayı planlayan tecrübeli hocanın idmanda Osimhen ve Batshuayi’yi çift forvet denediği öğrenildi. Buruk’un Yunus’u 10 numara pozisyonunda oynatması da ihtimal dahilinde.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 21 Eylül 2024
Buruk’tan çift forvet sürprizi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

GALATASARAY artık maç saatini bekliyor. Okan Buruk'un son idmanda farklı formasyon ve 11'ler üzerinde durduğu ve bunlardan birisinin de 4-4-2 olduğu öğrenildi. Fiziksel durumu nedeniyle Kadıköy'de Mertens'le başlamayı düşünmeyen tecrübeli hocanın son çalışmada Osimhen ve Batshuayi'yi birlikte denediği belirlendi. Buruk'un rakibe fiziksel ve atletizm olarak sıkıntı çıkarmayı planladığı olası orta alan ve savunma sıkıntıları nedeniyle kararsız olduğu da belirtildi. Florya'dan gelen bir başka bilgi ise Yunus'un 10 numara pozisyonunda denendiği şeklinde. Başta İrfan Saraloğ- lu olmak üzere derbi ile ilgili uzun süren analizler yapan Buruk'un sahaya en doğru formasyon ve 11'le çıkmak için çok titiz davrandığı da gelen bilgiler arasında.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
’Vay’phone vay! 120 bin TL’lik Iphone için sabaha kadar kuyrukta durdular | Şoke eden sahte müşteri iddiası
Başkan Erdoğan ABD’ye gidiyor! BM kürsüsünden İsrail’in zulmünü haykıracak: Barış için tek şart bağımsız Filistin devleti
Asgari ücret en az 24.000 TL! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Taban OVP’den geldi | Hesaplar ne diyor?
İstifa edene tazminat hakkı! Nasıl hesaplanıyor? Düşük ücret mi geçerli?
İsrail ile Beyrut arasında misilleme savaşı! Hizbullah duyurdu: Üst düzey ismi İbrahim Akil öldürüldü
Jose Mourinho’nun Galatasaray derbisindeki parolası belli oldu: Baskı ve hız
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe’yi gözüne kestirdi: Başrolde Osimhen var
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 6 üniversiteye yeni rektör atandı | İşte o isimler...
Türkiye’den BMGK oturumunda ’teröristan’ uyarısı! Konu Suriye mesaj ABD’ye | PKK’nın uykularını kaçıran Ankara - Şam süreci
Sahnede bir anda yere yığıldı! Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar önemli açıklamakar: Akkuyu’da ilk hedef 2025 | Alman tutuştu: Engellemeye çalışıyorlar
AK Parti’de kan değişimi! Kimler geldi kimler gitti? Başkan Erdoğan’dan yeni atamalar
İstanbul Valiliği’nden sel, su baskını, yıldırım uyarısı! Kuvvetli ve gök gürültülü sağanak başladı | Hafta sonu hava nasıl olacak?
Esra Erol’da gündeme gelen olayda flaş gelişme! 14 yaşındaki kızı istismar etmişti: Canlı yayında gözaltına alındı
Narin Güran cinayetinde Kürtçe deşifre! 37 saniyelik görüşme dosyada... Amca Salim Güran işçisi Ramazan Atasoy’a ne dedi?
SON DAKİKA