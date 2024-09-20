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Türk futbolu en parlak günlerini yaşayacak

TFF yöneticilerini kabul eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Futbolcular sahada hakkaniyetli bir şekilde mücadele ederse Türk futbolu en parlak günlerini yaşayacak” dedi

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 20 Eylül 2024
Türk futbolu en parlak günlerini yaşayacak

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF yöneticilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törende Erdoğan yaş, cinsiyet, statü, siyasi görüş fark etmeksizin futbolu insanımızı buluşturan ortak bir payda ve kaynaştırıcı güç olarak gördüklerini söyleyerek, "Futbolcular sahada hakkaniyetli bir şekilde mücadele eder ve genç futbolculara daha fazla şans tanınması gibi başlıklarda daha hassas hareket ettiğimizde, inanıyorum ki Türk futbolu tarihinin en parlak dönemini yaşayacaktır" dedi.

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