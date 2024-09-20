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Savunmada Fener hücumda Cimbom

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde iki takımın istatistikleri dikkat çekiyor. Fener savunmada, G.Saray ile hücumda daha etkili gözüküyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 20 Eylül 2024
Savunmada Fener hücumda Cimbom

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Süper Lig'de tarihi derbi için artık geri sayıma geçildi... Fenerbahçe ile Galatasaray yarın kozlarını paylaşacak. Dev derbi öncesinde iki takımın istatistikleri dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler'in savunmada Sarı-Kırmızılılar'ın ise hücumda daha iyi verilere sahip olduğunu görüyoruz. Ortalama gol istatistiğinde Fenerbahçe 2,6, Galatasaray ise 3.4 değerlere sahip. Yenen gollere baktığımızda ise Fenerbahçe, 0,4 ile Galatasaray'dan daha iyi istatistiklere sahip. Cimbom'un bu alandaki istatistiği 0,8. Gol beklentisinde ise Galatasaray ezeli rakibinden üstün (9,2-12,3)... Galatasaray rakip ceza sahası içinde 171 kez topla buluşurken bu rakam Fenerbahçe adına 131. Kalesindeki gol beklentisi verilerine bakıldığında Fenerbahçe 3,1 ile rakibinden önde. Galatasaray'ın bu alandaki istatistiği 5,4... İsabetli şut istatistiğinde ise Sarı-Kırmızılılar'ın 7,2'ye karşı 5,6 üstünlüğü bulunuyor.

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