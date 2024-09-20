Kartlar havada uçuşuyor!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son dönemde oynanan maçlara sarı ve kırmızı kartlar damga vuruyor. Rekabetteki son 62 maçta Fenerbahçeli futbolculara 25, Galatasaraylı oyunculara 21 kırmızı kart gösterildi. Son derbide 9 sarı, 1 kırmızı kart çıktı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçen sezon oynanan son derbide hakem, 9 sarı, 1 kırmızı kart gösterdi. Galatasaray'ın ev sahipliğindeki maçta Fenerbahçe'ye 1 kırmızı kartın yanı sıra 5 sarı kart çıktı. Geçen sezon Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Djiku 21. dakikada oyundan atılmış ancak Sarı-Lacivertliler derbiyi 1-0 kazanmıştı. Ev sahibi Sarı-Kırmızılılar ise 4 sarı kartla cezalandırıldı.

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