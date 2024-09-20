PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Kartlar havada uçuşuyor!

Ezeli rekabette son 62 maçta F.Bahçe’ye 25, G.Saray’a 21 kırmızı kart çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 20 Eylül 2024
Kartlar havada uçuşuyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son dönemde oynanan maçlara sarı ve kırmızı kartlar damga vuruyor. Rekabetteki son 62 maçta Fenerbahçeli futbolculara 25, Galatasaraylı oyunculara 21 kırmızı kart gösterildi. Son derbide 9 sarı, 1 kırmızı kart çıktı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçen sezon oynanan son derbide hakem, 9 sarı, 1 kırmızı kart gösterdi. Galatasaray'ın ev sahipliğindeki maçta Fenerbahçe'ye 1 kırmızı kartın yanı sıra 5 sarı kart çıktı. Geçen sezon Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Djiku 21. dakikada oyundan atılmış ancak Sarı-Lacivertliler derbiyi 1-0 kazanmıştı. Ev sahibi Sarı-Kırmızılılar ise 4 sarı kartla cezalandırıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye siber güvenlik teşkilatı için düğmeye bastı! Tek çatı altında güçlü kalkan! Tarih belli oldu
CANLI | İsrail’den Lübnan’a bombardıman! İsrail saldırıları sonrası Nasrallah’tan ’kırmızı çizgi’ açıklaması
EMEKLİYE KAMPANYA YAĞMURU | Promosyon, indirim, para puan imkanları! Hangi banka ne veriyor?
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ’ Durmayacağız’ dedi: İsrail kızmızı çizgiyi aştı
Okan Buruk’tan radikal karar! Fenerbahçe 11’inde tüm bölgeler değişiyor
Gençlere burs fırsatı! Hangi kurum ne kadar veriyor? Sabancı, Nef, Vakıflar Genel Müdürlüğü...
HAVA DURUMU |Meteoroloji uyardı! Soğuk ve sağanak yağışlı havalar geri dönüyor
Narin Güran’ın Adli Tıp Raporu tamamlandı! Narin nasıl öldürüldü? Bacağı neden koptu? Cinsel istismar var mı?
NATO Başkanı Stoltenberg’den Avrupa’ya kritik uyarı: Türkiye olmadan imkansız
Fenerbahçe’ye Medina müjdesi! Daha gelmeden değere bindi
Başkan Erdoğan TFF heyetini kabul etti! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan Erdoğan’a Dünya Lideri Recep Tayyip Erdoğan forması
Fırtına geri döndü! Trabzonspor Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı
Donald Trump mı Kamala Harris mi? Washington Post’tan yeni anket | Gözler 5 Kasım’daki ABD başkanlık seçimlerinde
Çağrı cihazlı terör saldırısının arkasında kim var? Mossad’ın kızıl serçesi gizemli patron
Dünya Kung Fu şampiyonu Necmettin Erbakan Akyüz’e Avrupa Federasyonu’ndan Filistin soruşturması | META’dan skandal Instagram hesabını kapattı
SON DAKİKA