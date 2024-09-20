PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Kanatları gözüne kestirdi

Buruk, Tadic ve Maximin’in savunma yardımı yapmadığını tespit etti. Barış Alper, Yunus Akgün veya Roland Sallai ile bu zaafı değerlendirmeye çalışacak...

Özel Haber Özel Haber
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 20 Eylül 2024
Kanatları gözüne kestirdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Fenerbahçe ile oynayacağı derbiye özel olarak hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adam hafta boyunca Fenerbahçe'nin eksik yönleri üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Yaptığı videolu analizlerle adeta oyuncularının beynini yıkıyor. Okan Buruk'un derbi maçta oyun planını kanatlar üzerine kuracağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin daha önceki maçlarını izleyen Buruk, kanatlarda forma giyen Maximin ve Tadic'in beklere yeteri kadar yardım yapmadığını tespit etti. Okan hocanın Süper Lig'in en çabuk oyuncularından olan Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ile bu zaafı değerlendireceği bekleniyor. Roland Sallai'nin Yunus Akgün'ün yerine oynaması söz konusu. Bu durumda Macar yıldız da aynı şekilde kullanılacak. Cimbom, Fenerbahçe'nin beklerini tek yakalayıp pozisyona girmeyi planlıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk, özellikle Barış Alper Yılmaz'ın fizik gücünden bu derbide daha da yararlanacak ve derbide skor üretmeye çalışacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye siber güvenlik teşkilatı için düğmeye bastı! Tek çatı altında güçlü kalkan! Tarih belli oldu
CANLI | İsrail’den Lübnan’a bombardıman! İsrail saldırıları sonrası Nasrallah’tan ’kırmızı çizgi’ açıklaması
EMEKLİYE KAMPANYA YAĞMURU | Promosyon, indirim, para puan imkanları! Hangi banka ne veriyor?
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ’ Durmayacağız’ dedi: İsrail kızmızı çizgiyi aştı
Okan Buruk’tan radikal karar! Fenerbahçe 11’inde tüm bölgeler değişiyor
Gençlere burs fırsatı! Hangi kurum ne kadar veriyor? Sabancı, Nef, Vakıflar Genel Müdürlüğü...
Narin Güran’ın Adli Tıp Raporu tamamlandı! Narin nasıl öldürüldü? Bacağı neden koptu? Cinsel istismar var mı?
NATO Başkanı Stoltenberg’den Avrupa’ya kritik uyarı: Türkiye olmadan imkansız
Fenerbahçe’ye Medina müjdesi! Daha gelmeden değere bindi
Başkan Erdoğan TFF heyetini kabul etti! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan Erdoğan’a Dünya Lideri Recep Tayyip Erdoğan forması
Fırtına geri döndü! Trabzonspor Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı
Donald Trump mı Kamala Harris mi? Washington Post’tan yeni anket | Gözler 5 Kasım’daki ABD başkanlık seçimlerinde
Çağrı cihazlı terör saldırısının arkasında kim var? Mossad’ın kızıl serçesi gizemli patron
Antalya Serik’te sırra kadem basan Nihal Babayiğit’in cinayete kurban gittiği anlaşıldı! Mehmet Basık gömdüğü yeri gösterdi
Dünya Kung Fu şampiyonu Necmettin Erbakan Akyüz’e Avrupa Federasyonu’ndan Filistin soruşturması | META’dan skandal Instagram hesabını kapattı
SON DAKİKA