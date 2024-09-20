Kanatları gözüne kestirdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Fenerbahçe ile oynayacağı derbiye özel olarak hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adam hafta boyunca Fenerbahçe'nin eksik yönleri üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Yaptığı videolu analizlerle adeta oyuncularının beynini yıkıyor. Okan Buruk'un derbi maçta oyun planını kanatlar üzerine kuracağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin daha önceki maçlarını izleyen Buruk, kanatlarda forma giyen Maximin ve Tadic'in beklere yeteri kadar yardım yapmadığını tespit etti. Okan hocanın Süper Lig'in en çabuk oyuncularından olan Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ile bu zaafı değerlendireceği bekleniyor. Roland Sallai'nin Yunus Akgün'ün yerine oynaması söz konusu. Bu durumda Macar yıldız da aynı şekilde kullanılacak. Cimbom, Fenerbahçe'nin beklerini tek yakalayıp pozisyona girmeyi planlıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk, özellikle Barış Alper Yılmaz'ın fizik gücünden bu derbide daha da yararlanacak ve derbide skor üretmeye çalışacak.

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