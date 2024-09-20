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İşte Mourinho’nun tuzağı

Fenerbahçe’nin Portekizli hocası derbide Galatasaray’a tuzak hazırladı. Mourinho yaptığı planla; oyunu sağa yıkıp, bir anda ters toplarla Maximin’i Kaan Ayhan ile birebir bırakacak

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 20 Eylül 2024
İşte Mourinho’nun tuzağı

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Galatasaray'dan liderliği geri almak isteyen Sarı-Lacivertliler'in gündeminde dev derbiden başka bir şey yok. Kanarya'da Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Galatasaray'a beklenmedik bir tuzak hazırladı. Tecrübeli hoca; oyunu sağa yıkıp, bir anda ters toplarla Maximin'i Kaan Ayhan ile birebir bırakarak maçın kaderini belirleyecek. Adaptasyon sürecini yavaş yavaş tamamlayan Maximin, Mourinho'nun derbideki en önemli hücum silahlarından biri olacak. Kasımpaşa maçında formayı sırtına geçiren Amrabat'ın, orta sahada Fred'in partneri olması, İsmail'in ise yedek kulübesine çekilmesi, bu ikiliyle birlikte Szymanski'nin görev yapması bekleniyor. Diğer kanatta da Tadic'in tecrübesiyle hücumu organize etmesi gündemde. İleri uçta ise bir değişiklik olabilir. Kasımpaşa karşısındaki performansı beğenilmeyen En-Nesyri yerine Dzeko'nun ilk 11'de başlama ihtimalinin çok yüksek olduğu öğrenildi. Rakibini iyi çalışan Fenerbahçe'nin tek hedefi galibiyet. Samandıra'da ciddi bir forma rekabeti var ve takımdaki tüm yıldızlar Galatasaray karşısında sahada olarak, liderliği ezeli rakiplerinden geri almak istiyorlar.

PRENSİ SZYMANSKİ
Amrabat'ın, Fred'in partneri olması, İsmail'in ise yedek kulübesine çekilmesi, bu ikiliyle birlikte Szymanski'nin görev yapması bekleniyor.

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