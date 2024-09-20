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Gençlere burs fırsatı

Gençlere burs kapıları bu yıl da açıldı. Birçok kurum, kuruluş ve vakıf, öğrencileri maddi olarak desteklemek için düğmeye bastı. Burs takvimi açıklanırken, başvurular da alınmaya başladı...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 20 Eylül 2024
Gençlere burs fırsatı

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Yeni eğitim yılıyla birlikte burslar için de start verildi. Gençlere karşılıksız burs veren birçok kurum, kuruluş ve vakıf, bu yılki takvimi başlattı. Başta üniversiteliler olmak üzere öğrencilere yönelik burs fırsatlarından bazıları şöyle...
■ Sabancı Vakfı: 2024-2025 dönemi burs başvurularını almaya başladı. Vakfın burs kontenjanı tahsis ettiği üniversiteler arasında Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul, Cerrahpaşa, Marmara, Orta Doğu Teknik ve Yıldız Teknik yer alıyor. Başvurular 18 Ekim'e kadar alınacak. Burs tutarı ay sonunda açıklanırken, ödemeler Ekim-Haziran arasında 10 ay süreyle yapılacak.
■ Nef Vakfı: 'Yüksek Eğitim Bursu'nun geçen hafta başlayan başvuruları 22 Eylül'de sona erecek. Burs için devlet üniversitelerinin lisans bölümlerinde okuyan (son sınıf ve hazırlık hariç) öğrenciler başvurabilecek. 6 Şubat'taki depremde ailesini kaybetmiş, kalıcı sağlık sorunu yaşayan öğrencilerle birlikte ebeveynleri hayatta olmayan ve üniversite sınavında yüksek başarı sıralamasına sahip öğrenciler öncelikli olarak değerlendirilecek.
■ İstanbul Sanayi Odası Vakfı: İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ'da mühendislik eğitimi alan öğrenciler için burs imkanı sunuyor. Devlet ve vakıf üniversitelerinin mühendislik fakültelerinde yüzde 100 burslu öğrenim gören öğrencilere burs, staj ve istihdam olanağı var. Burs almak isteyenler, ay sonuna kadar online başvuru yapabilecek.
■ Rönesans Eğitim Vakfı: Devlet üniversitelerinde lisans bölümlerindeki öğrencilere yönelik burs için başvurular 30 Eylül'e kadar alınacak. Maddi desteğe ihtiyaç duymak, ara sınıflarda okuyanların 4 üzerinden en az 2 başarı ortalamasının olması gerekiyor.
■ Abdi İbrahim Vakfı: Moleküler biyoloji ve genetik bölümünde birinci sınıfı tamamlamış başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs veriliyor. Bunun için belirlenen üniversitelerin öğrencisi olmak gerekiyor. Son başvuru tarihi 30 Eylül.
■ Türk Eğitim Vakfı: Aylık üniversite eğitim bursunu 4 bin 500, meslek lisesi bursunu 2 bin 200, yüksek lisans bursunu 6 bin 750, doktora ve üstün başarı bursunu 9 bin lira olarak açıkladı. Başvurular üniversite bursu için 11 Ekim, meslek lisesi bursu için 1 Kasım, üstün başarı bursu için 4 Ekim'de sona erecek. Yüksek lisans ve doktora bursları için ise başvurular 23 Eylül-18 Ekim tarihlerinde alınacak.

5 BİN KİŞİYE DESTEK
■ T3 Vakfı/Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı: Türkiye'nin yerli ve milli teknolojisini geliştirmesine katkı sağlamak konusunda istekli 5 bin gence burs sağlanacak. Ortaokul, lise veya üniversitelerde öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerin başvurabileceği 'Eğitim Desteği Burs Programı'yla 3 bin 880 öğrenciye 10 ay boyu aylık 3 bin lira verilecek. 'Sen Geleceksin Burs Programı'yla ise 300 üniversiteliye 10 ay boyu aylık 5 bin lira burs sağlanacak. İstanbul'da lisans ve lisansüstü öğrencilerinin başvurabileceği Yükselen Yıldız Burs Programı ile 100 öğrenciye 10 ay boyu aylık 5 bin; ülke genelinde üniversitelerin mühendislik, PDR, Psikoloji, Sosyoloji, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ağırlıklı bölümlerinde eğitim görenlere yönelik 'Eğitmen Mentor Burs Programı' ile 720 öğrenciye 12 ay boyu aylık 5 bin lira burs sağlanacak. Son başvuru tarihi 25 Eylül.

TARİHLERE DİKKAT EDİN
■ Vakıflar Genel Müdürlüğü: Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ortaöğrenim bursu başvuruları 1-15 Ekim'de yapılacak. Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri ise 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ve Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme tarihlerine göre belirlenecek.

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