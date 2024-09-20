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Fırtına asla yılmaz

Trabzonspor Hasan Ali ve Boa Morte ile 2-0 geriye düştü. Ancak Umut ve Denswil’in golleriyle 1 puanı aldı. Uğurcan bir penaltı kurtarırken Bordo- Mavililer 4. maçından da beraberlikle ayrıldı

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 20 Eylül 2024
Fırtına asla yılmaz

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Trabzonspor beraberliği uzatmalarda kurtardı. Ligde oynadığı 3 karşılaşmada 3 beraberlik alan Bordo-Mavililer erteleme maçında konuk ettiği Kayserispor'la da 2-2 berabere kalarak beraberlik serisini 4'e çıkardı. Konuk ekip 10'da VAR incelemesi sonrası bir penaltı kazandı. Ancak Attamah'ın penaltısını Uğurcan kurtardı. 12'de Gökhan'ın ortasında Hasan Ali yaptığı vuruşla Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi. 35'te Bardhi'nin sert şutunda Onurcan'ı geçen top direğe çarpıp dışarı gitti.

DENSWIL 1 PUANI GETİRDİ
63'TE Uğurcan ile karşı karşıya kalan Boa Morte, Uğurcan'ın solundan topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı. 89'da Umut Bozok farkı bire indirdi: 1-2. 90+8'de Denswil takımına beraberliği getirerek skoru ilan etti: 2-2.

UMUT BOZOK: HAK ETMEDİK
Trabzonspor'un beraberlik golünü atan Umut Bozok karşılaşmadan sonra 1 puanı da hak etmediklerini söyledi. Bordo-Mavili oyuncu, "Zor bir dönem geçiriyoruz. İnşallah bir sonraki maçta 3 puanı alan biz oluruz" ifadesini kullandı.


YANLIŞ YAPMADIM
Maç sonrası Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz ile Trabzonlu taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Genç hoca taraftarların tepkisi üzerine, "Ben hayatım boyunca bu kulübe yanlış yapmadım" diyerek sitemde bulundu.

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