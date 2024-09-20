Desteğe ihtiyacımız var

Veysel Yaman'ın çalıştırdığı Sarıyer Kadın futbol takımı her geçen gün adından söz ettiriyor. Yaman, "Kadın futboluna Avrupa'nın önemli futbol ülkelerinde önemli yatırımlar yapılıyor ve geniş kaynaklar ayrılıyor. Son yıllarda da ülkemizde kadın futbolunda yatırımlar ve farkındalık hız kazandı. Özellikle kız çocuklarımızın ufak yaşlarda futbol merakı ve eğilimi hız kazanmaya başladı. Bu aşamada ailelere ve spor dünyasındaki insanların kadın futbolcu algısını benimsemesi için bizi daha çok desteklemesine ihtiyacımız var" dedi.

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