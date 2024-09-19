Yeni emekliye 4’lü kazanç

Emekliler 16 milyona ulaşırken, bu sayı her geçen gün artıyor. Bu yıl hem maaş zamları hem güncellenen promosyon kampanyaları hem de 'emekliler yılı' kapsamında sunulan imkanlar dikkat çekerken, sağlanan fırsatlardan bu yıl emekli olanlar da yararlanabiliyor. Özellikle güncelleme katkısı bu yıl emekli olmayı 2025'ten daha avantajlı yapıyor. İşte detayları...

GÜNCELLEME FARKI

Emekli aylığı bağlanırken hem önceki yılların güncelleme katsayıları hem de içinde bulunulan yılın zamları hesaba katılıyor. Bu yıl emeklilik dilekçesi verenlerin aylıkları hesaplanırken, 1,6612 çıkan 2023 yılı güncelleme katsayısıyla (yüzde 64.77 çıkan 2023 enflasyonu ve 2023 büyümesinin yüzde 30'u olan yüzde 1.35'in toplamıyla) belirlenen tutara, 2024'ün Ocak ayındaki yüzde 49.25 ve Temmuz ayındaki yüzde 24.73 zam oranı ekleniyor. Dilekçesini 1 Ocak 2025'ten sonra verenlerin aylık hesabında ise toplam yüzde 86.16'yı bulan 2024 emekli zamlarının yerine 2024 yılı enflasyonunun tamamı ile büyüme oranının yüzde 30'u dikkate alınacak. Yani 2023 güncelleme katsayısıyla hesaplanan aylığa, 2024 emekli zamları değil, 2024 güncelleme katsayısı eklenecek. OVP'de 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 41.5, büyüme tahmini yüzde 3.5 olarak açıklandı. Bu tahmine göre güncelleme katsayısı 1,4255 (yüzde 41.5 + yüzde 1.05) olacak. Buna göre bu yılki emekli zam oranları 2024 yılı güncelleme katsayısından fazla olacağı için bu yıl bitmeden başvuru yapanlar yüzde 30 seviyesinde daha yüksek maaş alabilecek.

EN AZ 12 BİN 500 TL MAAŞ

Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı ödemesi 12 bin 500 liraya yükseldi. Bundan yeni emekliler de yararlanacak. Emeklilik için başvuranlara, hesaplanan aylık ve ek ödemesinin toplamı 12 bin 500 liranın altındaysa aylığın bağlandığı tarihten itibaren 12 bin 500 lira yatırılacak.

24 BİN TL PROMOSYON

Emekli olanlar maaşı bağlanır bağlanmaz banka promosyonundan yararlanıyor. Hızlı promosyon almak için banka seçimi emekli aylığı başvurusu sırasında yapılabiliyor. Ardından bu bankaya 3 yıllık taahhüt verilerek promosyon imkanından yararlanılabiliyor. En düşük aylık tutarı 12 bin 500 lira. Bu maaşı alanlara mevcut kampanyalar kapsamında seçtiği bankaya göre 8 bin ile 20 bin lira arasında promosyon ödeniyor. Emekli aylığı 15 bin 19 bin 999 lira arasında olanlar 10 bin-22 bin, 20 bin lira ve üzeri olanlar da 12 bin ile 24 bin lira arasında banka promosyonu alabiliyor.

İNDİRİM İMKANI

2024 yılı 'Emekliler Yılı' ilan edildi. Bu kapsamda yıl sonuna kadar gıdadan giyime, iletişimden ulaşıma, sinemadan sosyal tesis imkanlarına kadar pek çok alanda indirimler devreye alındı. Çalışma tarafından açılan emekliler.gov.tr adresinde duyurulan imkanlardan bu yıl emekli olanlar da yararlanabilecek.