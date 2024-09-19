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Krizlerden zirveye

Young Boys’a elenip Devler Ligi’nin dışında kalan, Kerem ve Zaha krizlerini yaşayan Cimbom, transferdeki büyük kaosa da rağmen milli ara sonrası çıktığı 2 maçı 8 gol atarak kazandı ve lider oldu

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 19 Eylül 2024
Krizlerden zirveye

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Evinde Gaziantep FK engelini 3-1'lik skorla aşan ve ligin zirvesine çıkan Galatasaray yine krizleri motivasyona çevirip saha içinde fark yaratıyor. Sezon başından bu yana en büyük eleştirileri alan takım olan Sarı-Kırmızılılar buna rağmen ligde 5'te 5 yapan tek ekip olmayı da başardı. Cimbom, 5-0'lık Beşiktaş hezimetiyle başlayan süreçte neredeyse her hafta yeni bir krizle çalkalandı. Süper Kupa depremi sonrası Wilfried Zaha ve Okan Buruk arasında büyük kriz çıkarken, yaşanan bu gerilim Fildişili yıldızın ayrılığı ile sonuçlandı. Yine Beşiktaş maçının devre arası ağza alınmayacak sözler sarfettiği iddia edilen Kerem Aktürkoğlu'nun önce kaptanlığı alındı, ardından yıldız futbolcu transferin son günü Benfica'ya gitti.

Şampiyonlar Ligi'nde kendisinden çok daha düşük bir seviyedeki İsviçre ekibi- Young Boys'a elenerek büyük bir şok yaşayan Galatasaray son olarak kendisini transfer kaosunun içinde buldu. Sarı-Kırmızılı Yönetimin planlama hataları ve transfer edilemeyen futbolcular uzun bir süre gündemi meşgul etti. Sarı-Kırmızılılar'ın erken seçim sürecine girdiği bile iddia edilirken, Okan Buruk'un ekibi tüm bu krizlerin içinden lige müthiş bir dönüş yaptı. Son iki maçını 8 gol atarak kazanan ve liderliğe yükselen Cimbom artık gözünü cumartesi günü Kadıköy'de oynayacağı Fenerbahçe derbisine çevirdi.

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