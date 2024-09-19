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Jose’nin akıl oyunları!

Jose Mourinho, kritik maç öncesi takımının konsantrasyonunu ve enerjisini zirveye çekmeye çalışıyor. Kurt hocanın geçen sezon G.Saray’ın şampiyonluk paylaşımları, F.Bahçe’ye göndermeleri ve hakem hatalarını içeren bir videoyu özel olarak hazırlatıp futbolcularına izlettirdiği belirtiliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 19 Eylül 2024
Jose’nin akıl oyunları!

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Kadıköy'de cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe dev maça mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Kariyerinde böyle maçları defalarca oynayan teknik direktör Jose Mourinho'nun kendi özel taktikleri uygulamaya başladığı belirtiliyor. Derbilerin teknik ve taktikten önce güçlü bir psikoloji ile kazanılacağını düşünen Portekizli hocanın öncelikle takımın konsantrasyon ve enerjisini zirveye çekmek için çaba harcadığı ifade ediliyor.

REAL MADRİD'TE DE YAPTI
Mourinho'nun G.Saray'ın şampiyonluk paylaşımları, F.Bahçe'ye göndermeleri ve hakem hatalarını içeren bir videoyu özel olarak sosyal medya ekibine hazırlattığı belirlendi. Tecrübeli teknik adamın bu videoyu futbolcularına izlettirdiği ve dev derbi öncesi tüm takımın enerjisini yukarıya çektiği ifade edildi. Mourinho'nun ayrıca özellikle genç ve derbi tecrübeli fazla olmayan futbolcularıyla da bire bir görüşmeler yaparak onları dev maçın havasına sokmaya çalıştığı gelen bilgiler arasında. 61 yaşındaki Mourinho daha önce özellikle Real Madrid ve Chelsea'de görev yaparken bu tür taktikleri sıkça kullanmış ve derbilerde elde ettiği sonuçlarla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

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