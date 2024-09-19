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Galatasaray’ı 7 ayrı kuruma şikayet etti!

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray için çarpıcı iddialarda bulunarak resmi kurumlara başvuru yaptı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 19 Eylül 2024
Galatasaray’ı 7 ayrı kuruma şikayet etti!

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Fenerbahçe, Galatasaray'ı Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı (Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı), SPK, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Bankalar Birliği ve TFF'ye resmi olarak şikayet etti. Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray için açıklama yayınladı. İşte Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin'in açıklamalarından satır başları:
1. Bazı oyuncularının maaşlarını düşük gösterip, harcama limitlerinin dışında bırakarak haksız rekabet yaratmak, devletimizin vergi kaybına yol açmıyor mu?
2. Yüksek sayıdaki kombinelerin kurumsal satış adı altında bir şirkete transfer edilip, oradan da taraftarlara bedelinin çok üzerinde satış yapılması, finansal yeniden yapılanma şartlarını ihlal etmiyor mu? Aynı zamanda ortaya çıkan gelirin illegal gelir olması ve vergisiz kazanca sebebiyet vermesi, vergi kaçırmak ve haksız kazanç sağlamak değil midir?
3. İllegal bir bahis şirketinin reklamını üstü kapalı bir şekilde formaya koymak, ülkemizin kanunlarını hiçe saymak değil midir?

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