Florya’da derbi startı verildi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Topla ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışması ve koşu çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Galatasaray, bugün saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

DEV MAÇ KARAOĞLAN'IN

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Cumartesi günü Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbide Atilla Karaoğlan düdük çalacak.