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Efsane golcünün vedası

Dünya Kupası’nda gol krallığına ulaşarak İtalya’nın efsane isimleri arasına giren Salvatore Schillaci vefat etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 19 Eylül 2024
Efsane golcünün vedası

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Unutulmaz golcülerden Salvatore Schillaci, hayata gözlerini yumdu. 59 yaşında kansere yenikdüşen Schillaci, İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 1990 Dünya Kupası'nda attığı 6 golle gol kralı olmuş hafızalardan silinmemişti. İtalya'da milli bir kahraman haline gelmişti. Kariyerinin çoğunu İtalya'da geçiren Schillaci; Messina, Juventus, Inter ve Japon ekibi Jubilo Iwata formalarını terletti. Schillaci "Altın Top" ve "Altın Ayakkabı" ödüllerini de kazanmış, 1990 yılının Ballon d'Or'unda da 2. sırada yer almıştı.

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