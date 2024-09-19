Efsane golcünün vedası

Unutulmaz golcülerden Salvatore Schillaci, hayata gözlerini yumdu. 59 yaşında kansere yenikdüşen Schillaci, İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 1990 Dünya Kupası'nda attığı 6 golle gol kralı olmuş hafızalardan silinmemişti. İtalya'da milli bir kahraman haline gelmişti. Kariyerinin çoğunu İtalya'da geçiren Schillaci; Messina, Juventus, Inter ve Japon ekibi Jubilo Iwata formalarını terletti. Schillaci "Altın Top" ve "Altın Ayakkabı" ödüllerini de kazanmış, 1990 yılının Ballon d'Or'unda da 2. sırada yer almıştı.