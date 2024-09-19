Efsane başkan Ekinci son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon'un efsane başkanı Şamil Ekinci dün toprağa verildi. 83 yaşında vefat eden Ekinci'nin cenaze namazı Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılındı ve Zincirlikuyu mezarlığındaki aile kabristanlığına defnedildi. Cenaze törenine Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzon BŞB. Başkanı Ahmet Metin Genç, TBMM Bayındırlık, İmar ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Trabzonspor Eski Başkanları Sadri Şener, Faruk Özak, Ahmet Ağaoğlu, Mustafa Günaydın, Nuri Albayrak, Muharrem Usta ve taraftarlar katıldı.

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