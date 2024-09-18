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Mourinho’nun Amrabat planı

Fizik gücü çok yüksek bir takım sahaya sürmeyi planlayan Mourinho’nun İsmail, Amrabat ve Fred’li orta alan üçlüsünü denediği belirlendi. Kararını cuma günü verecek olan tecrübeli hoca, Roma'nın başında Lazio'ya karşı son iki derbide de merkezi 3 defansif oyuncu ile kurmuştu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 18 Eylül 2024
Mourinho’nun Amrabat planı

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Jose Mourinho yönetiminde ilk derbisine cumartesi günü Galatasaray karşısında çıkacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Kariyeri boyunca büyük maç performansı ile ön plana çıkan Mourinho'nun Sarı-Kırmızılılar'a karşı sürpriz hazırlığı içinde olduğu öğrenildi.

SERT BASKI UYGULAYACAK
Alınan bilgilere göre Portekizli hoca dev maçta sahaya fizik gücü çok yüksek bir takım sürmeyi planlıyor. Mourinho'nun idmanlarda Fred, İsmail Yüksek ve Sofyan Amrabat'tan oluşan orta alan üçlüsünü denediği belirlendi. Fred'i biraz daha kaleye yakın kullanmayı ve yeni transfer Amrabat'la Galatasaray'a sert bir baskı uygulamayı düşünen tecrübeli teknik adamın kesin kararını cuma günü vereceği öğrenildi. Eğer Amrabat 11'de sahaya çıkarsa Szymanski büyük ihtimalle kulübede oturacak.

SZYMANSKI YEDEK KALABİLİR
Kanatlarda Maximin ve Tadic, ileride Dzeko oynayacak. Mourinho'nun Roma'nın başında çıktığı son iki Lazio derbisinde de 3 defansif merkezi aynı anda kullanması dikkat çekiyor. 61 yaşındaki hoca, ezeli rakibe karşı Paredes, Bove ve Cristante'ye 11'de görev vermişti. Mourinho'nun Galatasaray'a karşı kontrollü ve defansif tedbirleri ön planda olan bir sistemi tercih edeceği ifade ediliyor.

LİVAKOVİC DUVARI
Bu sezon ligdeki 5 maçın 4'ünde kalesini gole kapatan Dominik Livakovic, geçen sezonla birlikte son 8 maçın 7'sinde gol yemedi.

FİZİKİ OLARAK İYİ DURUMDA
Kasımpaşa maçında ikinci yarı forma giyen Sofyan Abrabat'ın fiziki durumu teknik heyeti fazlasıyla memnun etti.

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