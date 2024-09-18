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Göbek adı gol makinesi

Ligde 5’te 5 yapan Galatasaray 17 golle en golcü takım hüviyetinde. En yakın rakibi Fenerbahçe’den 4 gol daha fazla atan Sarı -Kırmızılılar’da Barış Alper 4 golle takımın en çok gol atan ismi oldu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 18 Eylül 2024
Göbek adı gol makinesi

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Galatasaray gole doymuyor... Lige fırtına gibi bir başlangıç yapan son 2 sezonun şampiyonu Sarı-Kırmızılılar ligde oynanan 5 haftada en fazla gol atan takım durumunda. 5 maçta rakip fileleri 17 kez havalandırmayı başaran Cimbom aldığı farklı galibiyetlerle maç başına 3.4 gol ortalaması yakaladı. Lige 2-1'lik Hatayspor ve Konyaspor galibiyetleriyle başlayan Aslan ardından Adana Demirspor'u 5-1, Çaykur Rizespor'u da 5-0'lık skorlarla geçti. Galatasaray dün de Gaziantepspor'u 3-1 mağlup ederken ligde kendisinden sonra en çok gol atan Fenerbahçe'den 4 gol daha fazla atmış durumda. Sarı-Kırmızılılar'da 17 golün 4'ünü Barış Alper kaydederken onu 2'şer golle Dries Mertens, Abdülkerim Bardakcı ve Belçikalı golcü Batshuayi takip etti.

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