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TAKVİM Mourinho'nun kariyerini masaya yatırdı!

2022 yılından bu yana 7 takımın başında iç sahada 93 büyük maça çıkan Jose Mourinho bu karşılaşmaların yüzde 83’ünü kaybetmedi. 55 galibiyet alan ve 2.02 puan ortalaması yakalayan Portekizli teknik adamın takımları 149 gol atarken, kalesinde yalnızca 81 gol gördü.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 17 Eylül 2024
TAKVİM Mourinho’nun kariyerini masaya yatırdı!

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Kasımpaşa galibiyeti ile maç fazlasıyla yeniden zirveye çıkan Fenerbahçe artık gözünü cumartesi günü Kadıköy'de oynayacağı Galatasaray derbisine çevirdi. Ligde üst üste 3 galibiyet alan ve çok moralli olan Sarı-Lacivertliler'in dev derbide en büyük silahı Jose Mourinho olacak. Dünyaca ünlü Portekizli teknik adamın kariyerini mercek altına alan TAKVİM, Fenerbahçelileri bir hayli mutlu edecek rakamlara ulaştı.

23 BERABERLİĞİ VAR
61 yaşındaki Mourinho büyük maçlarda çok üst düzey bir performans sergiliyor. 2002 yılından bu yana Porto, Chelsea (2 dönem), Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham Hotspur ve Roma'nın başında iç sahada tam 93 büyük maça çıkan başarılı hoca bu karşılaşmaların yüzde 83'ünde yenilgi yüzü görmedi. 55 galibiyet alan ve 2.02 puan ortalaması yakalayan Jose Mourinho'nun takımları 149 gol atarken, kalesinde yalnızca 81gol gördü.

10 YENİLGİ 2 TAKIMDA
İç sahadaki 93 büyük maçta sadece 15 kez yenilen Portekizli hoca bu mağlubiyetlerin 10'unu Tottenham ve Roma'nın başında yaşadı. 93 büyük maçta 23 kez de sahadan beraberlikle ayrılan Mourinho özellikle Porto, Inter ve Chelsea'de yakaladığı muazzam büyük maç performansıyla dikkatleri çekiyor. Mourinho'nun cumartesi günü Galatasaray önündeki performansı büyük bir merakla bekleniyor.

ADA'DA BÜYÜK FARK YARATTI
Jose Mourinho, Chelsea'yi çalıştırırken iç sahada 35 büyük maçta 24 galibiyet elde etti. 10 kez sahadan beraberlikle ayrılırken sadece 1 kez kaybetti. Mourinho, kariyerinde 93 maça çıkarken 55 galibiyet, 15 yenilgi aldı.

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