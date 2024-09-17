Fenerbahçe’nin gözü Galatasaray’ın rekorunda!

Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek yoluna emin adımlarla devam etti. Jose Mourinho'nun öğrencileri ligde puanını 13 yaparken, özlem duyduğu şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha attı.

Geçtiğimiz sezonu 27 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamlayan Fenerbahçe, Kasımpaşa galibiyetiyle seriyi 32 maça çıkardı. Kanarya'nın yeni hedefi Galatasaray'ın rekorunu ele geçirmek. Sarı-Lacivertliler, 1985-1986 sezonunda 37 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı. Fener, 6 maç daha kaybetmezse Galatasaray'ı geçecek. Süper Lig'in bir başka devi Beşiktaş ise 48 maçlık yenilmezlik serisi elde etmişti.