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Zamalek FIFA’ya gidiyor

Süper Lig'de bir dönem Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza'nın transferi 2 kulübü birbirine düşürdü. Mısır ekibi Zamalek, yıldız futbolcuyu transfer ettiğini açıklarken Boupendza'nın Romanya ekibi Rapid Bükreş'le anlaşmaya vardığı ortaya çıktı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 14 Eylül 2024
Zamalek FIFA’ya gidiyor

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Süper Lig'de bir dönem Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza'nın transferi 2 kulübü birbirine düşürdü. Mısır ekibi Zamalek, yıldız futbolcuyu transfer ettiğini açıklarken Boupendza'nın Romanya ekibi Rapid Bükreş'le anlaşmaya vardığı ortaya çıktı. Zamalek'in resmi açıklama yapıp kadrosuna kattığını belirttiği Boupendza, 'Ne zaman imza attığımı hatırlamıyorum' ifadelerini kullanmış ve transferden vazgeçip Romanya'ya ekibine imza atmıştı. Zamalek'in de bu nedenden dolayı Gabonlu golcüyü FIFA'ya şikayet edeceği öğrenildi.

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