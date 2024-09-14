Mourinho kadroyu bozmayacak

Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jose Mourinho'nun, Kasımpaşa maçının 11'inde değişiklik yapmayı düşünmediği öğrenildi. Portekizli teknik adamın milli aradan önce oynanan Corendon Alanyaspor maçının 11'ini Kasımpaşa karşısında da sahaya süreceği, yeni transferler Sofyan Amrabat. Filip Kostic ve Youssef El Nesyri'nin isi maçın 2. yarısında süre bulacağı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'de hücumdaki gol umudu yin Edin Dzeko olurken, savunmada da sakatlıklarını atlatan Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku görev alacak.

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