Fener’in gözü Arjantin’de

Arjantin ekibi Boca Juniors'tan 15 milyon dolar karşılığında orta saha oyuncusu Cristian Medina'yı kadrosuna katan F.Bahçe'nin scout ekibinin 22 yaşındaki oyuncunun maçlarını izlemek için gittiği Arjantin'de başka oyuncular için de izlemelerde bulunduğu ve 3 isim için yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi. Listenin ilk sırasında Medina'nın takım arkadaşı Kevin Zenon var. Scout ekiplerinin Arjantinli sol kanat oyuncusunun performansını çok beğendiği ifade ediliyor.

İLK HEDEF BU İSİMLER OLACAK

23 yaşındaki yıldız bu sezon 33 maçta 4 gol, 7 asiste imza attı. Diğer isim ise Tallares'in 22 yaşındaki ön liberosu Matias Galarza. Bu sezon Genk'ten Arjantin ekibine transfer olan yıldız oyuncu da alternatifler arasında. Beğenilen 3. isim ise Velez Sarsfield forması giyen 21 yaşındaki Arjantinli stoper Valentin Gomez. 1.80 boyundaki genhç yıldız bu sezon 25 maçta 1 gol kaydetti. Ali koç başkanlığındaki Fenerbahçe yönetiminin ara transferde ya da yeni sezonda transfere ihtiyaç duyması halinde bu oyunculara öncelik verileceği de gelen haberler arasında.

SARI LACİVERTLİLER ROTASINI GÜNEY AMERİKA'YA ÇEVİRDİ

Kadrosuna kattığı yıldız isimlerle dikkat çeken Fenerbahçe yatırım transferlerini de kovalıyor. Sarı-Lacivertliler'in Medina'nın ardından 23 yaşındaki takım arkadaşı Zenon'u da gündemine aldı. Ayrıca 22 yaşındaki Galarza ve 21 yaşındaki Gomez'in yanı sıra 20 yaşındaki Umut Tohumcu geniş listede yer alan isimlerden.