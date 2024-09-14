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Bek transferi devre arasına kaldı

Transfer döneminin bitmesiyle Kartal, ilacı olacak sağ beki kadrosuna katamadı. Beşiktaş yönetimi, Tavernier ve Trippier için devre arasında şartları zorlayacak

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 14 Eylül 2024
Bek transferi devre arasına kaldı

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Dün transfer döneminin sona ermesiyle Beşiktaş, sağ bek transferinde mutlu sona ulaşamadı. Ciro Immobile, Rafa Silva, Cher Ndour, Joao Mario gibi yıldız oyuncuları kadrosuna katan Siyah-Beyazlı kulübün, belli nedenlerden dolayı eli kolu bağlı kaldı.Amartey ve Onana ile fesih konusunda el sıkışılamaması bunun sebebi. Kontenjanın açılmaması, Arthur Masuaku ve Jonas Svensonn'un alternatiflerinin olmayışı Teknik Direktör Giovanni Van Bronckhorst'u kara kara düşündürüyor. Rangers'ta oynayan James Tavernier, Kartal'ın ilk sağ bek adayıydı. Bu transferde pürüz çıkması halinde B planı olarak Newcastle'ın futbolcusu Kieran Trippier gündemdeydi. İki İngiliz futbolcunun transferleri şimdilik rafa kalktı. Devre arası transfer döneminde Siyah-Beyazlı yöneticilerinin, bu futbolcular için yeniden nabız yoklayacağı ifade ediliyor.

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