Bek transferi devre arasına kaldı

Dün transfer döneminin sona ermesiyle Beşiktaş, sağ bek transferinde mutlu sona ulaşamadı. Ciro Immobile, Rafa Silva, Cher Ndour, Joao Mario gibi yıldız oyuncuları kadrosuna katan Siyah-Beyazlı kulübün, belli nedenlerden dolayı eli kolu bağlı kaldı.Amartey ve Onana ile fesih konusunda el sıkışılamaması bunun sebebi. Kontenjanın açılmaması, Arthur Masuaku ve Jonas Svensonn'un alternatiflerinin olmayışı Teknik Direktör Giovanni Van Bronckhorst'u kara kara düşündürüyor. Rangers'ta oynayan James Tavernier, Kartal'ın ilk sağ bek adayıydı. Bu transferde pürüz çıkması halinde B planı olarak Newcastle'ın futbolcusu Kieran Trippier gündemdeydi. İki İngiliz futbolcunun transferleri şimdilik rafa kalktı. Devre arası transfer döneminde Siyah-Beyazlı yöneticilerinin, bu futbolcular için yeniden nabız yoklayacağı ifade ediliyor.

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