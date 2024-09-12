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Ryan Kent, yaz transfer sezonunda gelen teklifleri geri çevirerek Fenerbahçe yönetimini zora soktu

Yaz transfer sezonunda tam 21 teklifi geri çeviren Fenerbahçe’nin İngiliz oyuncusu Ryan Kent, gelen son 4 teklife de ‘red’ cevabı verdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 12 Eylül 2024
Ryan Kent, yaz transfer sezonunda gelen teklifleri geri çevirerek Fenerbahçe yönetimini zora soktu

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Fenerbahçe'nin İngiliz oyuncusu Ryan Kent, yaz transfer sezonunda gelen teklifleri geri çevirerek Sarı-Lacivertli yönetimi zora soktu. Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesinden sonra istenmeyen adam ilan edilen tecrübeli oyuncu, yaz transfer sezonu boyunca gelen 21 teklifi geri çevirmişti. Kent'in gelen son 4 teklife de 'red' cevabı verdiği öğrenildi. Son tekliflerin ise Yunan Ligi ekibi PAOK ve AEK'dan olduğu öğrenildi. Belçika Ligi'nden ise Westerlo ve Antwerp takımlarının ısrarına rağmen İngiliz futbolcu Fenerbahçe'de kalmaya karar verdi. Fenerbahçe'ye geçen sezon gelen ve ilk dönemde bulduğu şansı iyi değerlendiremeyen Kent, ikinci devrenin lig kadrosuna bile yazılmamıştı. 27 yaşındaki oyuncu geçen sezon 18, bu sezon ise sadece 1 maça çıktı.

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