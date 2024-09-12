Kırıkkale 90+4’te tur biletini kaptı

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında 3. Lig ekibi Kırıkkale FK, Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Çankırıspor'u 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi. Kırıkkale'ye galibiyeti getiren golleri 7 ve 90+4. dakikada Osman Arslantaş kaydetti. Günün sonuçları: B.Özgüzeldere-Hakkari Zap: 2-0, Bayburt ÖİS-Serhat Ardahan: 2-0, Dersim-Adıyaman: 0-7, K.Maraş-Nevşehir Bld.: 1-0, Kelkit Hürriyet-Kars 36: 3-1, Şırnak Petrol-Kurtalanspor: 4-1, Bucak Oğuzhan-Denizlispor: 6-5 (pen.), Etimesgut-Kırşehir: 1-0, Yeşil Yalova-Yeni Çanspor: 3-0, Z.Kömürspor-Bartın: 2-0, Uşakspor-1922 Konyaspor: 4-0.