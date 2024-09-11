Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: "G.Saray'a farklı bakıyorlar"

F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho HTSpor'a özel açıklamalar yaptı. Portekizli hoca Galatasaray'a karşı farklı bir bakış olduğunu söyleyerek, "Bu benim doğama aykırı. Çünkü bence 90 dakika boyunca herkes aynıdır. Hoca Guardiola da olsa Ancelotti de olsa ya da genç bir hoca da olsa kurallar herkes için aynıdır. Sahada Ronaldo ve Messi bile olsa. Galatasaray'ın yerel maçlarına baktığımızda farklı bir bakış var. Bu da ligin güvenilirliğine aykırı"dedi.

20 yıl önce ülkesinden ayrıldığını söyleyen Mourinho, "Ayrıldıktan sonra çabuk adapte oldum ve kupalar kazandım. Bugüne kadar 8 şampiyonluk kazandım. 9. şampiyonluğu kazanacağımıza inanmasam burada olmazdım" dedi. F.Bahçe'yi tercih etmesiyle ilgili olarak da konuşan Mourinho, "Farklı teklifler vardı. Ali Koç bana bu kulübün hırslarını, acılarını, yara izlerini ve hayallerini anlattı. Kulübün bir parçası olmak istiyorum" diye konuştu.