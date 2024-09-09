Sosyal desteklere memur artışı

Devlet, ihtiyacı olan vatandaşların yardımına sosyal destek programlarıyla yetişiyor. Bu desteklerin pek çoğundaki artış memur maaş katsayısına endeksli bulunuyor. Ocak ayında memur maaş katsayısında yaşanacak artış, yaşlılardan engellilere, hastalardan evde yakınına bakanlara, ailelere kadar pek çok kesime ödenen paraya yansıyacak. Ocak'ta memurlara yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. OVP'de yer alan yüzde 41.5'lik 2024 yılı TÜFE tahminine göre, ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 13.44 olarak gerçekleşecek. Memurların maaş katsayısındaki artış da yüzde 3.13 enflasyon farkıyla yüzde 9.31'e ulaşacak. Bu orana göre sosyal destek ödemeleri şöyle değişecek:



65 YAŞ AYLIĞI: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen destek 4 bin 181 liradan 4 bin 570 liraya ulaşacak. Bu destekten yararlanmak için bakılan kişi başı gelir sınırı da yeni asgari ücretle birlikte yükselecek.



EVDE BAKIM AYLIĞI: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 9 bin 77 lira tutarındaki evde bakım desteği de 9 bin 923 liraya çıkacak. Bu destekten yararlanmak da asgari ücretteki artışla kolaylaşacak.



ENGELLİ AYLIĞI: Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 3 bin 338 liradan 3 bin 648 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 5 bin 7 liradan 5 bin 473 liraya yükselecek.



ENGELLİ YAKINI AYLIĞI: 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık 3 bin 338 lira ödenirken, bu tutar 3 bin 648 liraya çıkacak.



HASTALARA NAKDİ YARDIM: Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 9 bin 77 lira tutarındaki yardım da 9 bin 923 liraya ulaşacak. Ayrıca tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 lira bakım yardım ödemesi yapılabiliyor.



AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ: Ailelere çocuklarının yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de artacak. Okul öncesi için ödeme 4 bin 312 liradan 4 bin 713 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 6 bin 468 liradan 7 bin 70 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 6 bin 899 liradan 7 bin 541 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 7 bin 761 liradan 8 bin 484 liraya çıkacak. Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme 4 bin 312 liradan 4 bin 713 liraya, kurum bakımından ayrılan gençler için ödeme de 3 bin 449 liradan 3 bin 770 liraya yükselecek.

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