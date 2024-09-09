Osayi’nin G.Saray derbisine yetişme ihtimali var

Süper Lig'de oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Bright Osayi Samuel'den iyi haber geldi. Önceki gün yapılan idmanda arka adalesinden sakatlanan Nijeryalı futbolcunun durumunun çok ciddi olduğuna dair haberler büyük endişe yaratmıştı. Ancak Osayi'nin durumunun beklenenden iyi olduğu ve sahalardan 2-3 hafta uzak kalacağı öğrenildi. Yıldız futbolcunun düşük de olsa 6. haftada oynanacak olan Galatasaray derbisine yetişme şansı olduğu da gelen bilgiler arasında. Ancak teknik direktör Jose Mourinho'nun Mert Müldür'ün şu ana kadarki performansından son derece memnun olduğu için tamamen iyileşmeden Osayi'yi asla riske sokmayacağı ifade edildi.

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