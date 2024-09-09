Galatasaray, Nicola Zalewski’yi imza aşamasına getirdi

Galatasaray transferin son günlerinde atağa kalktı... Sarı-Kırmızılılar'ın sol kanat bölgesi için Roma'da forma giyen 22 yaşındaki Nicola Zalewski'yi büyük ölçüde bitirme aşamasına getirdiği öğrenildi.

Mourinho'nun Roma'dan öğrencisi olan Polonyalı yıldızın İtalyan kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Genç yıldız Roma'da çıktığı 109 karşılaşmada 2 gol 7 asistlik performans sergiledi. Sarı-Kırmızılı yöneticilerin bu oyuncuyu bonservisiyle kadroya katmayı planladığı iddialar arasında. Bu arada Cimbom'un sağ kanat için de Frankfurtlu Junior Dina Ebimbe ile ilgilendiği ortaya çıktı. Galatasaray Yönetimi'nin 23 yaşındaki oyuncu ile temasa geçtiği öne sürülürken Ebimbe Alman ekibinde çıktığı 73 karşılaşmada 13 gol, 6 asistlik performans sergiledi.



İMZAYA ÇOK YAKIN

Roma'da etkili bir performans sergileyen Zalewski'nin G.Saray'a imza atmasının an meselesi olduğu ortaya çıktı.