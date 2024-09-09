SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Galatasaray, Nicola Zalewski'yi imza aşamasına getirdi

Cimbom Roma’da oynayan Polonyalı yıldızı imza aşamasına getirdi. Sol kanatta görev yapan Zalewski’nin bonservisiyle alınması bekleniyor. Sağ kanat için de Ebimbe’nin adı ön planda.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 09 Eylül 2024
Galatasaray, Nicola Zalewski’yi imza aşamasına getirdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray transferin son günlerinde atağa kalktı... Sarı-Kırmızılılar'ın sol kanat bölgesi için Roma'da forma giyen 22 yaşındaki Nicola Zalewski'yi büyük ölçüde bitirme aşamasına getirdiği öğrenildi.

Mourinho'nun Roma'dan öğrencisi olan Polonyalı yıldızın İtalyan kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Genç yıldız Roma'da çıktığı 109 karşılaşmada 2 gol 7 asistlik performans sergiledi. Sarı-Kırmızılı yöneticilerin bu oyuncuyu bonservisiyle kadroya katmayı planladığı iddialar arasında. Bu arada Cimbom'un sağ kanat için de Frankfurtlu Junior Dina Ebimbe ile ilgilendiği ortaya çıktı. Galatasaray Yönetimi'nin 23 yaşındaki oyuncu ile temasa geçtiği öne sürülürken Ebimbe Alman ekibinde çıktığı 73 karşılaşmada 13 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

İMZAYA ÇOK YAKIN
Roma'da etkili bir performans sergileyen Zalewski'nin G.Saray'a imza atmasının an meselesi olduğu ortaya çıktı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran’ın cansız bedeni bulundu! Otopsi işlemlerinde ilk bulgular ortaya çıktı: Bacağında kırık, boğazında iz... | 24 kişi gözaltında
Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu! Zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
Türk Telekom
Bizzat takipçisi olacak! Başkan Erdoğan: Narin’i katledenler hesap verecek
Sosyal desteklere memur artışı: Ödemeler nasıl değişecek? Kim, ne kadar alacak?
Kim Milyoner Olmak İster’de Kurtlar Vadisi sorusu geceye damga vurdu! Oktay Kaynarca’ya Süleyman Çakır sürprizi: Stüdyoda nostaljik dakikalar
Dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın 7 yaşındaki engelli ablasının da yıllar önce şüpheli şekilde öldüğü ortaya çıktı
Wanda Nara’dan ayrılan Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, yalıya taşınıyor!
Filip Kostic resmen Fenerbahçe’de! Sırp yıldız İstanbul’a geldi
TAZMİNATA ÇİFTE ZAM: Kıdem ve ihbar ödemeleri ne zaman ve ne kadar artacak? Kimler yararlanacak?
Yüreğimiz parçalandı! 19’uncu günde cansız bedeni bulunan minik Narin’in arkadaşlarıyla olan yeni görüntüsü ortaya çıktı
Narin’in bir akrabası kalabalığa dönüp ’Gidin yalan konuşun, tamam mı?’ diye sitem ettikten sonra yumruklu saldırıya uğradı
HAVALAR SOĞUYOR : Okulların ilk günü hava nasıl olacak? Ankara, İzmir, İstanbul’da yağmur var mı? MGM 5 günlük hava durumu listesi
Narin Güran nasıl öldürüldü? İlk bulgular geldi: Cesette deforme var! Dikkat çeken gizli tanık detayı
Teğmenlerin korsan yemini sonrası Kara Harp Okulu Bölük Komutanı Binbaşı M. TSK’dan istifa etti
SON DAKİKA