Tavernier Kartal’ın radarında

Beşiktaş'ın radarına bu kez 32 yaşındaki James Tavernier girdi. Deneyimli oyuncunun performansı ve lider özellikleri Siyah- Beyazlılar tarafından dikkate alındı. Rangerlı oyuncunun durumunu soran yöneticilerin piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan Tavernier, için pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi. 2015'ten bu yana bu yana İskoç ekibinin formasını giyen Tavernier'in sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyor. Ancak futbolcunun, taraftarların tepkisinden rahatsız olduğu ve kaptanlığını yaptığı takımdan ayrılmak istediği ifade edildi. Beşiktaş Teknik Direktörü van Bronckhorst, Rangers'ta görev yaptığı dönemde İngiliz futbolcuyla çalıştı. Deneyimli sağ bek kariyeri boyunca forma giydiği 614 maçta 134 gol ve 144 asist kaydetti.

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