Osimhen gol attı Nijerya, Benin’i 3-0’la geçti

Cimbom'un yeni transferi Victor James Osimhen gole doymuyor. Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya Benin'i üstün bir oyundan sonra 3-0 mağlup ederken Osimhen 78. dakikada takımının 2. golünü attı. Sağ ayağıyla topa nefis bir vuruş yapan Nijeryalı golcü farkın artmasını sağladı. Maça ilk 11'de başlamayan ve 72'de oyuna giren Osimhen girdikten 6 dakika sonra fileleri havalandırmayı başardı. Golcü futbolcu oyunda kaldığı süre içinde performansıyla tam not alırken maçtan sonra Nijeryalı taraftarlar tarafından alkışlandı.

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