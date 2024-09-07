Fener’e viking

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi sonrası sol bek arayışları hızlandı. Sol bek pozisyonunda elinde Oosterwolde ve Levent Mercan olan Sarı-Lacivertliler, transfer sezonu sona ermeden kadrosuna kaliteli bir sol bek transfer etmek istiyor. Fenerbahçe'nin hedefindeki isim ise Leicester City forması giyen Victor Kristiansen... Kanarya, 21 yaşındaki oyuncu için çalışmalara başladı.

Kariyerinde 159 maçta forma giyen Kristiansen, 2 gol atarken 17 asist yaptı. Toplamda 19 gole katkı verdi.