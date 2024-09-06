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Rota aynı isim farklı: Medina'yı bitiremeyen Fenerbahçe bir başka Arjantinli Alan Lescano'ya kancayı attı

Avrupa listesine 8 numara transferini yetiştiremeyen Sarı-Lacivertliler, Argentinos Juniors formasını giyen 22 yaşındaki Alan Lescano için düğmeye bastı. Arjantin basınına göre Fenerbahçe yönetimi bu transfer için 9 milyon Euro’yu gözden çıkardı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 06 Eylül 2024
Rota aynı isim farklı: Medina’yı bitiremeyen Fenerbahçe bir başka Arjantinli Alan Lescano’ya kancayı attı

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Avrupa listesini önce gün UEFA'ya gönderen Fenerbahçe'nin 8 numara ve sol bek transferi yapmaması büyük hayal kırıklığı yarattı. Taraftarlar sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirirken, yönetim ocak ayına kadar sadece Süper Lig'de oynatabileceği minimum 1 takviye yapmak için kolları sıvadı. Özellikle orta alanda Fred'i yedekleyebilecek bir ismi mutlaka kadroya katmak isteyen Sarı-Lacivertliler, Arjantin'e adeta kamp kurmuş durumda. Yaklaşık 1 aydır görüşülen Cristian Medina'yı Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'nin inadı nedeniyle bitiremeyen Fenerbahçe için yeni bir iddia gündeme geldi.

33 MAÇTA 12 GOLE KATKI
Arjantin basınına göre Sarı-Lacivertliler, ülkenin bir başka takımı Argentinos Juniors'ta forma giyen Alan Lescano için harekete geçti. Haberde, 22 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 9 milyon Euro'nun gözden çıkarıldığı da belirtildi. 2027 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunan Lescano 8 ve 10 numara pozisyonunun yanı sıra sol kanatta da görev yapabiliyor. 2024 yılında 33 resim maçta forma giyen genç yıldız 9 gol ve 4 asistlik performansıyla parladı. Tangocu, yaklaşık 1 yıl önce Gimnasia'dan 1.7 milyon Euro karşılığında Argentinos Juniors'a transfer olmuştu.

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