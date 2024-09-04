Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. eleme turu kura çekimi yapıldı!

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu Kura Çekimi, Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü 3. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine istinaden, takımlar mesafeler dikkate alınarak torbalara ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın ve Profesyonel Maç Planlama Müdürü Serkan Karasakaloğlu'nun katılımı ile Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi neticesinde eşleşmeler belirlendi. Karşılaşmalar 10-11-12 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak olup, müsabaka programı daha sonra ilan edilecek.

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