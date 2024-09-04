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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Mourinho işine baksın

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mourinho’nun “Galatasaray kart görmüyor” sözlerine “Herkes kendi işine baksın” şeklinde yanıt verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 04 Eylül 2024
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Mourinho işine baksın

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bir tv programında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Alanya maçının ardından yaptığı "Türkiye'de sadece Galatasaray kart görmüyor. Onun dışındaki takımlar kart görüyor" sözlerine flaş bir yanıt verdi.

Buruk, "Mourinho'yu çok iyi tanıyorum ve demeçleriyle ne yapmak istediğini anlayabiliyorum. En güçlü gördüğü rakibe karşı psikolojik bir savaş başlatıp, ekstra baskı oluşturmaya çalışıyor. Ancak ben Mourinho'nun tuzağına düşmem. Ona gerekmedikçe karşılık vermeyeceğim. Herkes kendi işine baksın ve kendi takımıyla ilgilensin. Eğer birbirimizi gerçekten çok özlediysek, 6. haftada görüşüp hasret gideririz" şeklinde karşılık verdi.

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