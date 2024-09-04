Fener’den tarihi kar

Fenerbahçe 01.06.2023-31.05.2024 tarihleri arasındaki finansal raporunu KAP'a açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada 2023-2024 sezonunu kapsayan 01.06.2023- 31.05.2024 tarihleri arasında tam 1 milyar 664 milyon 582 bin 101 TL kar elde edildiği bildirildi. Ayrıca, "Kontrol gücü olmayan payların 57 milyon 428 bin 238 TL olduğu ifade edilirken ana ortaklık paylarının 1 milyar 587 milyon 153 bin 863 TL kar getirdiği belirtildi. Sarı-Lacivertliler önceki sezon 287 milyon 535 bin 955 TL kar açıklamıştı.

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