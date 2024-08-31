Milan’dan Rabiot atağı

İtalyan basını Milan'ın, Juventus ile sözleşmesi sona eren ve şu ana kadar hiçbir takımla anlaşma sağlayamayan Fransız orta saha Adrien Rabıot'yu transfer etmek için menajeriyle görüştüğünü öne sürdü.

ÖMER FARUK PANA'DA

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos uzun rotasyonuna NBA'den takviye yaptı. Yunan ekibi, son olarak Utah'da forma giyen Ömer Faruk Yurtseven ile 1+1 yıllık kontrat imzalandığını duyurdu.

AL HİLAL'IN GÖZÜ COMAN'DA

Alman basını, Suudi ekibi Al Hilal'ın, Bayern Münih'in Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman için 40 milyon Euro'luk teklif yaptığını öne sürdü. Haberde Alman ekibinin de oyuncunun satışına sıcak baktığı belirtildi.