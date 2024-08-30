Florya’da neler oluyor?

Süper Lig'de üst üste 2 şampiyonluk kazanan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu sezona ise büyük hayal kırıklığı ile başladı. Süper Kupa finalinde Beşiktaş'a 5-0 kaybeden Cimbom, Şampiyonlar Ligi play-off turunda ise Young Boys'a elenerek taraftarını kahretti. Devler Ligi'ne giremediği için yaklaşık 40 milyon Euro'luk gelirden olan Galatasaray'da yaşananları ise TAKVİM masaya yatırdı. İşte kötü gidişatın sebepleri:

1) Okan Buruk'un Zaha'ya davranışı takımda sıkıntı yarattı. Zaha'ya büyük haksızlık yapıldığını düşünen bazı yabancı futbolcular Buruk'a tavır aldı.



2)Maaş adaletsizliği yüzünden yerli futbolcular büyük problem yaşıyor. Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı gibi isimler oldukça rahatsız. Bu da performanslarını etkiliyor.



3)Üst üste gelen iki şampiyonluk sonrası Okan Buruk takımı motive edemiyor. Birçok futbolcu maçlara konsantrasyon sorunu yaşıyor.



4)Erden Timur sonrası Florya'da büyük bir başıboşluk var. Ciddi disiplin sorunları yaşanıyor. Bazı futbolcuların özel hayatı problemli...

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