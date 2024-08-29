Görme engelli milli judocu Merve Uslu Hajabipour: Altın madalya ile yanlarına döneceğim

Görme engelli milli judocu Merve Uslu Hajabipour olimpiyatlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Milli judocu, "Hedefim kürsünün en tepesinde bayrağımı dalgalandırıp İstiklal Marşı'mı okutmak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve Kağıtspor Kulübü Başkanımız İbrahim Ercin'e söz verdim. Mahir ve Yusuf isminde iki oğlum var. Olimpiyat hazırlıkları nedeniyle kamptayız. Bir süredir olimpiyat hazırlıkları için oğullarımdan uzaktayım. Onlara şampiyonluk sözü verdim. Oğullarımın yanına altın madalya ile gitmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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