Herkese zam: Tüm gelirler artacak!

2025 yılına çalışan-çalışmayan hemen herkes yeni gelirlerle başlayacak. Sadece memurların, emeklilerin değil işçilerin de geliri artacak. Memurların ve asgari ücretlilerin maaşlarındaki artış pek çok kesime de yansıyacak. Peki kimin gelirinde ne kadar artış bekleniyor? İşte detayları...



SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ: Maaşlara bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Bu oran; eğer 2024 enflasyonu Merkez Bankası'nın tahmini olan yüzde 38 çıkarsa yüzde 10.64, tahmin aralığının üst sınırı olan yüzde 42 çıkarsa yüzde 13.84, Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki gibi yüzde 43.31 çıkarsa yüzde 14.89 seviyesinde gerçekleşecek. Zam oranı kök aylıklara yansıyacak. Aylıklarla birlikte ek ödeme tutarları da yükselecek.

MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ: Yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Fark dahil Ocak zammı, 2024 enflasyonu yüzde 38 çıkarsa yüzde 6.62'yi, yüzde 42 çıkarsa yüzde 9.70'i, yüzde 43.31 çıkarsa 10.71'i bulacak. 39 bin 205 lira olan en düşük memur aylığı 41 bin 801-43 bin 404 lira, 17 bin 588 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı 18 bin 752-19 bin 471 lira aralığına yükselecek. Memurların aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi, emekli doktorların da ilave ödemeleri Ocak zammıyla değişecek.

SOSYAL DESTEKLER: Memur maaş katsayısındaki artış pek çok sosyal destek ödemesine yansıyacak. Artış tahminlerine göre; 4 bin 181 lira olan 65 yaş aylığı 4 bin 458-4 bin 629, 9 bin 77 lira olan evde bakım ve kronik hastalık yardımları 9 bin 678-10 bin 50, 3 bin 338 lira olan engelli yakını ve yüzde 40-69 engelli aylıkları 3 bin 559-3 bin 695, 5 bin 7 lira olan yüzde 70 engelli aylığı 5 bin 338-5 bin 543 lira aralığına çıkacak. Ailelere çocukları için verilen Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri de aynı şekilde yükselecek. Ayrıca bu sosyal yardımlardan yararlanmak da yeni asgari ücretin devreye girmesiyle birlikte kolaylaşacak.



ASGARİ ÜCRET: Halen net 17 bin 2 lira olan asgari ücret 1 Ocak'tan itibaren artacak. Artışı Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleyecek. Net asgari ücret, eğer enflasyon tahminleri olan yüzde 38'lik oran yansıtılırsa 23 bin 462, yüzde 42 artırılırsa 24 bin 143, yüzde 43.31 zam yapılırsa 24 bin 365 lirayı bulacak. Eğer refah payı da eklenerek yüzde 50'lik bir artışa gidilirse bu durumda 25 bin 500 lira seviyesi aşılacak.



DİĞER ÜCRETLER: Yeni asgari ücret tüm çalışanları etkileyecek. Asgari ücretten yüksek kazananların maaşları şirketleri tarafından yeniden belirlenecek. Ayrıca asgari ücret kadar tutarın vergi dışı olması nedeniyle brüt ücretle çalışanlara avantaj oluşacak. Ücret, maaş geliri elde eden çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı artacak. Maaşı artan çalışanların işsizlik, tazminat, iş göremezlik ödenekleri de yükselecek.



İŞSİZLİK MAAŞI: Son 4 aylık maaş ortalamasının yüzde 40'ı oranında olan bu maaşta en düşük ve en yüksek tutarlar yeni asgari ücretle artacak. İşsize damga vergisi kesilmiş olarak en az 7 bin 940, en çok 15 bin 880 lira verilirken, enflasyon formüllerine göre en düşük tutar 11 bin, en yüksek tutar 22 bin lira seviyesine ulaşacak.

KIDEM TAZMİNATI: Maaşlardaki artış tazminatlara yansıyacak. Yeni asgari ücretle kıdem tazminatında en düşük ve en yüksek tutarlar artacak. Halen çalışılan her yıl için en az 20 bin 2, en çok 41 bin 828 lira ödeniyor. Bundan sadece damga vergisi kesiliyor. En düşük tutara asgari ücret, en yükseğine memur zammı yansıyacak. Enflasyon formüllerine göre en düşük tutar 27 bin 603-30 bin 3, en yüksek tutar da 44 bin 597-46 bin 308 lira aralığına çıkabilecek.



İHBAR TAZMİNATI: Asgari ücretlilerin ihbar tazminatı da artacak. Örneğin 2 haftalık ihbar tazminatı 7 bin 863 liradan enflasyon formüllerine göre 10 bin 851-11 bin 795 lira aralığına yükselecek.

ANNENİN İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ: Doğum izninde 112 gün için en az 49 bin 784 lira ödeniyor. Bu paraya da asgari ücret zammı yansıtılacak. Enflasyon formüllerine göre en düşük tutarın 68 bin 701-74 bin 676 lira aralığına çıkması bekleniyor.

RAPOR PARASI: Asgari ücretlilerin rapor yani iş göremezlik parası günlük yatarak tedavide 333,38, ayakta tedavide de 444,50 lira. Enflasyon formüllerine göre günlük en az yatarak tedavide 460-500, ayakta tedavide 613- 666 lira aralığına çıkacak.



STAJYER ÜCRETİ: Staj yapanların en düşük ücreti 20'den az personeli olan yerlerde 2 bin 550, daha çok personeli olan yerlerde 5 bin 100 lira. Kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12'nci sınıf öğrencilerine 8 bin 501 lira ödeniyor. Asgari ücret zammıyla verilecek en düşük ücret düşük personelli yerlerde 3 bin 519-3 bin 825, diğerlerinde 7 bin 38-7 bin 650 lira aralığında bekleniyor. Kalfalık yeterliliğini kazanana verilecek tutar da enflasyon formüllerine göre 11 bin 731-12 bin 751 lira olacak.



YARI ZAMANLI ÇALIŞMA ÖDENEĞİ: Doğum izni sonrası isteyen anneler birinci çocukta 60, ikincide 120 ve üçüncüde 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor. İşveren yarım maaş verirken; İŞKUR da çalışılmayan sürenin ücretini brüt asgari ücret üzerinden ödüyor. Bu ödemeden damga vergisi kesiliyor. İŞKUR, her ay için 9 bin 925 lira veriyor. Bu tutar enflasyon formüllerine göre 13 bin 696-14 bin 888 lira aralığına yükselebilecek.

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