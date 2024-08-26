Polatların dizisi mi geliyor?

Kara para ve vergi kaçırma gibi suçlardan yargılanan Dilan-Engin Polat davasında flaş bir gelişme yaşanmış ve geçtiğimiz haftalarda tutuklu yargılanan Dilan Polat'ın tahliyesine karar verilmişti. Eşi Engin Polat'ın tutukluluğu devam eden Dilan Polat'ın tahliyesini yabancı ajanslar dahil medya ordusu takip etmişti.

Tahliye sonrası 6 milyonluk sosyal medya hesabına ise bir gecede 500 bin takipçi daha eklenerek 6 milyon 500 bine ulaşmıştı. Daha önce sosyal medyada "Enerci" olarak anılan ve dizilere konu olan Dilan Polat'a çok önemli iki yapımcı ulaşmaya çalışıyor. Neden mi? Çünkü hayatını bir dijital platforma dizi yapmak istiyorlarmış. Şimdiden anlaşmak, 'sözleşme imzalamak' isteyen bu çok önemli iki yapımcının ismini şimdilik yazmıyorum. Dilan Polat, böyle bir projeyi kabul eder mi? Bilmiyorum! Fakat şunu söylemek isterim. Böyle bir diziyi yayınlayan platformda izlenme rekoru kırılır. Benden söylemesi…

AMAN KİMSELER DUYMASIN

Türkiye'nin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Halit Ergenç, ekranlardan kazandıklarını gayrimenkule yatıran isimlerin başında geliyor. Bergüzar Korel ile evli olan ve evliliği ile magazin dünyasında örnek gösterilen Halit Ergenç, yakın dostu Levent Veziroğlu ile birlikte ortak bir işe girmiş. Bodrum'da bu sene açılan Halikarnassos isimli mekana ortaklarmış bu iki yakın arkadaş. Eski Halikarnas'ın ruhunu sürdürmek isteyen ve Kenan Doğulu dahil birbirinden ünlü isimleri sahneye çıkartsalar da bu sene Bodrum zor bir sezon geçiriyor diyebilirim. Bu arada Halikarnassos Bodrum'un önüne geçmemek için ortak olduklarını duyurmamışlar Halit Ergenç ile Levent Veziroğlu…



İŞİN ASLI TACİZ Mİ?

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın, geçtiğimiz akşam Bebek'teki bir mekanda yan masasındaki erkeklerle sokak ortasında tartıştığı görüntüleri sosyal medyada çokça konuşulmuştu. Fakat bu tartışmanın içeriği çok fazla konuşulmadı. Bebek Lucca'da kız arkadaşları ile eğlenen Nilperi Şahinkaya, gece saat 03.00 sularında Bebek'in ünlü bir büfesinde tost yemek istemiş. Fakat yan masada bulunan erkek gruplarından sözlü tacize uğrayınca çileden çıkmış. Bu görüntüler de o ana aitmiş. Yani burada Nilperi Şahinkaya kavga çıkartmış gibi bir ön yargı oluşmuş. Fakat işin aslı 3 bayanın sokak ortasında yemek yerden tacize uğramasıymış. Ben hakkını arayan ve susmayan Nilperi Şahinkaya'ya helal olsun diyorum…



STAND-UP VE EĞLENCENİN YENİ ADRESİ…

Son zamanlarda eğlence hayatında büyük değişimler yaşanıyor. Ve bunların öncülüğünü de The St. Regis İstanbul terasında yer alan Spago Restaurant gerçekleştiriyor diyebilirim. Geçtiğimiz gün kimsenin cesaret bile edemeyeceği bir konsepti canlı izleme zevkini tattım. Sosyetenin genç isimlerinden Kaan Sabancı ile ortak bir projede güçlerini birleştiren Deniz Zengin, "Funny Business Standup" ile Spago'ya farklı bir soluk getirmiş. 3 ayrı komedyenin stand-up yaptığı gecede Ali Sabancı, Vuslat Doğan Sabancı, Demet Sabancı, Arzuhan Doğan Yalçındağ ve birbirinden çok önemli isimler oradaydı. O kadar güldük ve eğlendik ki; gözümden yaşlar geldi. Hem enfes yemeklerin tadına baktık, hem güldük, hem de eğlendik. Bunların hepsini gerçekleştiren ve bu konsepti yaratan Kaan Sabancı ve Deniz Zengin'i tebrik etmek lazım…

MAGIC MARKET BAŞLIYOR

Sosyetenin önemli isimlerinden Aslı Gümüşel, Four Seasons Bosphorus'ta büyük organizasyona ev sahipliği yapıyor. World Academy katkılarıyla gerçekleşecek Magic Market'te, exclusive markaların sergileneceği bir şehre dönüş buluşması yaşanacakmış. 4 Eylül'de gerçekleşecek olan etkinlikte seçkin markalar bir araya gelirken; iş, sanat ve cemiyet hayatının önemli isimleri de bir araya gelecek. Aslı Gümüşel'in özel olarak hazırlandığı ve çok önem verdiği bu etkinliği şimdiden merak etmedim değil.