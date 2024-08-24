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Young Boys yenilgisi sonrası Galatasaray harekete geçti! Milan’ın planlamasında yer almayan Yacine Adli iddiası

Torreira’nın yanına fizik gücü yüksek bir futbolcu arayan Galatasaray’ın Milan’ın planlamasında yer almayan Yacine Adli ile ilgilendiği öne sürülüyor. 24 yaşındaki Fransız yıldızın Körfez’den gelen teklifleri geri çevirdiği, Avrupa’da kendisine takım aradığı belirtiliyor...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024
Young Boys yenilgisi sonrası Galatasaray harekete geçti! Milan’ın planlamasında yer almayan Yacine Adli iddiası

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Young Boys karşısında şok bir yenilgi alan Galatasaray'da özellikle orta alanın merkezinde yaşanan sıkıntılar tekrardan gün yüzüne çıktı. Gabriel Sara'nın takıma dahil olmasına rağmen fiziksel problemlerini aşamayan Sarı-Kırmızılılar bu bölgeye yeni bir takviye daha yapmak için kolları sıvamış durumda. Savunma yönü güçlü, fiziksel özellikleri iyi seviyede olan isimlerle ilgilenen yönetimin rotasını İtalya'ya çevirdiği belirtiliyor. İddialara göre menajerler, Milan'ın gözden çıkardığı Yacine Adli'yi Galatasaray'a önerdi. İtalyan kulübünün sezon planlamasında yer almayan Fransız futbolcuyu bonservisiyle veya kiralık olarak göndermeye hazır olduğu belirtiliyor. İtalyan basınına göre Adli, Suudi Arabistan ve Katar'dan gelen teklifleri geri çevirdi. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen 25 yaşındaki futbolcunun öncelikle 5 büyük ligde kalmak istediği ancak transfer penceresinin kapanmasına 1 hafta kaldığı için farklı opsiyonları da düşünebileceği belirtiliyor. Milan'ın 2021 yılında Bordeaux'dan 8.7 milyon Euro'ya transfer ettiği Yacine Adli geçen sezon Serie A'da 24 maçta 1 gol, 2 asiste imza attı. Yıldız futbolcunun mevcut piyasa değeri 15 milyon Euro.

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