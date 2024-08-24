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3 büyüklerin son dönemde Avrupa'da sergilediği performans içler acısı!

3 büyükler, Avrupa’da son 10 yılda oynadığı son 225 maçta yalnızca 89 galibiyet aldı. Galibiyetlerin sadece 16’sı yani %7’si Şampiyonlar Ligi grup ve eleme aşamasında gelirken, temsilcilerimiz toplam 80 yenilgi yaşadı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024
3 büyüklerin son dönemde Avrupa’da sergilediği performans içler acısı!

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Süper Lig'de her sezon nefesleri kesen bir şampiyonluk mücadelesi yaşanırken, Avrupa'da istenen başarılar bir türlü gelmiyor. Özellikle 3 büyükler transferde çok önemli rakamları gözden çıkarıp birbirinden önemli yıldızları kadrolarına katmalarına rağmen Avrupa'da hayal kırıklığı yaşamaya devam ediyoruz. Son 10 yılda ortaya çıkan rakamlar da yaşanan büyük hüsranı gözler önüne seriyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 2014'ten bu yana Avrupa'nın 3 kupasında toplam 225 maça çıkarken, bu karşılaşmaların sadece yüzde 39'unu kazanıp 89 galibiyet alabildi. Galibiyetlerin sadece 16'sı yani yüzde 7'si Şampiyonlar Ligi'nde grup ve eleme aşamasında gelirken, genellikle Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kazanabilmemiz dikkatleri çekti. Temsilcilerimiz 10 yıldaki 225 karşılaşmanın 80'inde ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. 56 maç da berabere sonuçlandı. Bu sezon Fenerbahçe, Devler Ligi ön eleme turunda Lille önünde hayal kırıklığı yaşarken, Galatasaray da play-off ilk maçında Young Boys'a 3-2 kaybederek taraftarlarını kahretti. Beşiktaş ise Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano ile 3-3 berabere kaldı.

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