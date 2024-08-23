İrlanda’da avantajı kaptık

UEFA Konferans Ligi playoff turu ilk maçında Başakşehir, İrlanda ekibi St. Patrick's ile kozları paylaştı. Tallaght Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi. Maç boyunca yoğun yağmur etkili olurken yağış iki takım futbolcularını ve oyunu olumsuz anlamda etkiledi. Mücadelede orta hakem Muhammed Al Emara 72. dakikada sakatlandı. Karşılaşmanın geri kalanında dördüncü hakem Peiman Simani görev yaptı. Bu turdan önce Avrupa'da oynadığı iki turda dört maçı da kazanan Başakşehir, Avrupa'da bu sezon ilk kez beraberlik yaşadı.

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