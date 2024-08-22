Melis Sezen Hollanda’da göz kamaştırdı! Septimius Ödül Töreni’nde Türkiye’yi kırmızı halıda temsil etti

Her yıl Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Septimius Ödül Töreni'nde, bu yıl da Emmy, BAFTA ve Oscar gibi önemli ödüllerin sahibi olan birçok katılımcı yer aldı. Melis Sezen, Amsterdam Tuschinski Theater'da düzenlenen törende Türkiye'yi temsil etmek için hazır bulundu. Törende tek Türk aday olan Sezen, global anlamda da popülerliğinin giderek arttığını göstermiş oldu.

KIRMIZILARA BÜRÜNDÜ!

Son olarak Kerem Bürsin ile başrolü paylaşacağı "Son of a Rich" ile gündeme gelen güzel isim gecede baştan aşağı kırmızı giyindi. Yine göğüs dekoltesi tercih eden ve zarif tarzıyla dikkat çeken Melis Sezen büyük beğeni topladı. Güzel isim dış basından da büyük ilgi gördü ve gece boyunca bol bol röportaj verdi. İngilizler röportaj veren Sezen, sosyal medyada da oldukça konuşuldu. Yabancı dili ile herkesi hayran bırakan güzel oyuncuya Instagram'da beğeni yağdı.