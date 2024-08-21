Jorda Lotomba iddiası

Kadrosuna kattığı yıldızlarla dikkat çeken Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-Beyazlılar'ın Ligue 1 ekiplerinden Nice'de forma giyen 25 yaşındaki İsviçreli sağ bek Jorda Lotomba ile ilgilendiği iddia edildi.

Fransız basınında çıkan haberlerde Lotomba'nın takımdan ayrılmak istediği, Beşiktaş'ın da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi. Fransız ekibiyle olan kontratı sezon sonunda sona erecek yıldız futbolcuyla ilgili ilerleyen günlerde somut gelişmeler yaşanabileceği de gelen haberler arasında. Bu sezon Auxerre maçında 26 dakika süre alan Lotomba geçen sezon ise 31 maçta 1 gol kaydetti.