Hong’u çok özleyeceğiz

Trabzonspor'un transferi için her konuda anlaşmaya vardığı ve resmi imza attırmak üzere olduğu Güney Koreli orta alan oyuncusu Hong için KAA Gent'in teknik direktörü Wouter Vrancken açıklamalarda bulundu.

Vrancken, Trabzonspor'un çok iyi bir karakter transfer ettiğini belirterek, "Hem 8, hem de 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor. Onun adına çok mutluyum ama bizim için üzücü. Önemli bir kayıp. Çok özleyeceğiz" dedi. Öte yandan Hong'un dün Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu. Ancak Güney Koreli orta saha oyuncusunun evrak işlemleri tamamlanamadığı için seyahat planının değiştiği öğrenildi. Trabzonspor dün akşama kadar oyuncunun sözleşmesini düzenlemek için çalıştı. Yazışmaların tamamlanmasıyla birlikte bu hafta içinde Hong'un imzaya gelmesi bekleniyor.